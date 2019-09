Prima Categoria, Coppa Liguria: Speranza-Altarese, la cronaca diretta (LIVE)

Savona. Coppa Liguria di Prima Categoria, recupero della terza giornata. Lo Speranza ospita l’Altarese. Fischio d’inizio al campo “Briano” del Santuario, ore 20.30.

Tabellino:

Speranza-Altarese 0-3 (14′ Rodino, 42′ Marsio, 43′ “Rig” Ferrotti)

Speranza: Sadiku, Fontana, Orsolini, Carlevarino, Sciutto, Corsini, Sabally, Urici, Seck, Certomà, Doci

A disp.: Siri, Kurtbalaj, Besio, Monetta, Leskay, Mordeglia. All. Calcagno

Altarese: Briano, Salani, Lai, Di Rocca, Moresco, Marsio, Fofana, Piccardi, Rodino, Ferrotti, Molinari

A disp.: Lo Faso, Perversi. All.

Arbitro: Grandi (Novi Ligure)

Note: Serata tersa, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti; Carlevarino (S). Angoli 1-6. Spettatori 30 circa.

Cronaca diretta:

8′ Punizione dai venticinque a favore dello Speranza. Va Certomà; corpo all’indietro, alto.

14′ Gol Altarese! Corner dalla destra. Parabola a uscire, la difesa locale non rinvia. In seguito a una serie di rimpalli la sfera sopraggiunge a Rodino, che stoppa e sottomisura batte Sadiku 0-1.

16′ Speranza in attacco. Seck, diagonale a lato.

20′ Seck prova a insidiare la porta avversaria con un tiro cross dal fondo destro. Briano blocca in due tempi.

25′ Lo Speranza si affida a Seck Altro destro in diagonale. Leggermente strozzato, sul fondo.

27′ Altarese. Uno schema da calcio d’angolo libera Molinari. Tiro al volo in mezzo all’area, a lato.

33′ Doppia occasione Altarese Piccardi riesce a servire da terra Molinari. Questi punta Corsini e serve al centro Rodino. Orsolini Speranza anticipa l’avversario.

Seguono per l’appunto due corner, sui quali Moresco e Di Rocca colpiscono di testa. Sadiku si supera in entrambe le circostanze; nella prima deviando in angolo con l’aiuto della traversa, nella seconda respingendo lateralmente.

40′ Punizione Speranza dalla trequarti destra. Calcia Certomà; Seck gira in tuffo, senza inquadrare lo specchio.

42′ Gol Altarese! Valbormidesi ancora efficaci su palla inattiva. Cross dalla destra, Marsio irrompe al volo all’altezza del dischetto e gonfia la rete. 0-2.

43′ Rigore Altarese! Ferrotti s’invola sulla destra. Sterza verso l’interno, subendo il fallo di Carlevarino. L’arbitro decreta la massima punizione, ammonendo il difensore rossoverde.

43′ Gol Altarese! Ferrotti spiazza Sadiku dal dischetto. Portiere a destra, palla bassa a sinistra (rispetto alla postazione tribuna). 0-3.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Speranza-Altarese 0-3.

46′ Inizio secondo tempo.

53′ Ammonito Molinari (A)

53′ Punizione Speranza in zona trequarti centrale. Calcia Seck, Briano respinge con un bagher pallavolistico.

60′ Problema all’arbitro. Il direttore di gara accusa un dolore alla schiena. Prontamente soccorso dai sanitari, viene rinvigorito col ghiaccio spray. Un paio di minuti si riprende.