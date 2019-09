Albenga. Grande successo per le giornate dedicate all’osteoporosi organizzate dal Rotary Club Albenga il 21 e 22 settembre, con un’alta partecipazione della cittadinanza ingauna e oltre cento MOC effettuate gratuitamente. Nel pomeriggio di sabato, Auditorium San Carlo gremito per la conferenza tenuta dal dott. Giuseppe Corvaglia, medico fisiatra presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e dalla dottoressa Ambra De Capitani, fisioterapista libero professionista e membro del gruppo rotariano.

Corvaglia ha illustrato in maniera approfondita gli aspetti medici legati all’osteoporosi (definizione, metabolismo dell’osso, fattori di rischio, terapia), mentre De Capitani ha dimostrato come, attraverso l’inserimento di alcuni semplici esercizi nella vita quotidiana, sia possibile modificare il proprio stile di vita e contrastare gli effetti negativi di questo problema molto diffuso, soprattutto nella popolazione femminile.

La conferenza ha visto in qualità di moderatore il dottor Claudio Dodero, medico reumatologo e presidente del Rotary Club di Albenga. Dodero, nella giornata di domenica, ha valutato 110 MOC a ultrasuoni effettuate gratuitamente dal dottor Gabriele Palombo, farmacista di Sanremo, nei locali messi gentilmente a disposizione dalla Croce Bianca di Albenga. L’esame ha permesso, in maniera semplice, immediata e non invasiva, di misurare la densità ossea, poter identificare eventuali carenze e poter quindi indirizzare la persona verso ulteriori approfondimenti diagnostici ed una eventuale terapia.

I risultati della giornata di prevenzione sono i seguenti: sono state effettuate 110 MOC, in prevalenza a donne (97), che hanno rilevato 52 persone con valori nella norma, 19 osteoporosi (di cui 4 uomini e 15 donne) e 36 casi di osteopenia (di cui 2 uomini). Numerosi soci del Club hanno contribuito alla buona riuscita di questo service che, ancora una volta, vede il Rotary impegnato in un progetto al servizio della comunità locale.