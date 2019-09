Polisportiva del Finale: Sono aperte le iscrizioni ai corsi della stagione sportiva 2019-2020

Ci siamo! La Polisportiva del Finale che sin dal 1996 sostiene, organizza, e promuove lo sport a livello agonistico e sociale sul territorio finalese, e non solo, apre le iscrizioni ai corsi della nuova stagione sportiva 2019-2020.

L’intento di questa florida associazione è, da sempre, quello di stimolare la partecipazione e la collaborazione di tutti gli abitanti di Finale Ligure e dintorni, in modo che lo sport possa essere davvero “per tutti”, come facilmente si evince da quello che ormai è il suo motto, UNO SPORT PER TUTTI: dal bambino più piccolo, (vi sono infatti alcuni corsi rivolti già ai 3enni), fino ai ragazzi più grandi, rivolgendosi agli adulti, indistintamente uomini e donne ed anche agli anziani, con progetti di inclusione ed anche agevolazioni dedicate alle famiglie con più figli o meno abbienti del territorio.

La nostra Polisportiva, coordina le numerose sezioni che ne fanno parte, e collabora con i suoi settori, sempre in una comunanza di intenti, strategie e progetti, attivi sul territorio e sempre finalizzati a rendere lo sport una pratica accessibile a tutti. Tutto questo avviene anche attraverso l’ormai consolidato e importante progetto UNO SPORT A SCUOLA, e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Per le informazioni relativamente alle nostre Sezioni e Settori ed ai corsi, vi invitiamo a consultare il nostro sito internet al seguente link:

http://www.polisportivadelfinale.it/index.php/attivita-sportive

e a seguirci sulla pagina Facebook:

https://www.facebook.com/PolisportivadelFinaleASD/

o sul nostro profilo Instagram:

https://www.instagram.com/polisportivadelfinale/