Piovono i riconoscimenti per il Circolo Scherma Savona

Savona. Nel corso della Festa della Scherma 2019, che ha avuto luogo ad Anzio, nel Lazio, lo scorso fine settimana nella prestigiosa Villa Sarsina, sede di rappresentanza del Comune di Anzio, la Federazione Italiana Scherma ha conferito a Roberto Faldini, presidente del Circolo Scherma Savona, il Distintivo d’Onore d’Oro, il più alto riconoscimento per dirigenti italiani delle associazioni di scherma e della Federazione.

“Dedico questo riconoscimento alla società, ai suoi dirigenti, maestri ed allievi e soprattutto a mio padre Giorgio, scomparso nel 2000 – ci riferisce Roberto Faldini -. Papà, che mi mise a calcare i primi passi sulle pedane ben 61 anni fa, dopo avere vinto i Mondiali di fioretto nel 1937, fu consigliere federale della Federazione Scherma tra il 1960 e 1972 e membro della Federazione Internazionale tra il 1960 ed il 1974. Ma soprattutto gli dobbiamo la costruzione del palazzetto di scherma in via Mentana, struttura ancora all’avanguardia per lo sviluppo del nostro sport. In questi 63 anni a partire dalla fondazione della società avvenuta nel 1956, abbiamo creato molto, indirizzando all’insegnamento tutti i maestri presenti nel territorio savonese e continueremo con immutata passione a proporre il nostro sport ai giovani ed ai giovanissimi“.

Ma non sono finiti i riconoscimenti sportivi all’attività della società, ai suoi dirigenti, maestri ed allievi. Il delegato provinciale Coni, Roberto Pizzorno, ha comunicato alla società che il Coni nazionale ha conferito al circolo savonese la medaglia d’oro al valore sportivo, massimo riconoscimento nell’ambito dello sport, e la medaglia di bronzo al valore sportivo sempre a Roberto Faldini e a Paolo Frosi, vicepresidente vicario della società. La consegna di questi premi avverrà in una occasione ufficiale organizzata allo scopo di cui verrà data indicazione successivamente.