Pietra Ligure. Grande successo a Pietra Ligure, al teatro Moretti, per lo spettacolo di varietà “Anche noi per Marco”. Una iniziativa di beneficenza per sostenere la raccolta fondi destinata all’acquisto della Fes Bike per la riabilitazione del giovane di Tovo San Giacomo rimasto gravemente ferito dopo l’incidente stradale del giugno 2018.

Sul palco le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa di “Asdac Spettacolando”. Tanti volontari si sono esibiti gratuitamente in balli canti e piccoli sketch, tutto uniti dallo spirito della solidarietà: in tutto sono stati raccolti 2.500 euro.

Durante la serata ad ingresso ad offerta libera è stato possibile acquistare i biglietti per la partita “un gol per Marco”, in programma questa sera alle ore 20 e 30 allo stadio comunale di Pietra Ligure.

“L’adesione è stata da parte di tutti molto sentita e numerosa, davvero una bella serata e una bella iniziativa per sostenere e aiutare Marco nel suo percorso riabilitativo: un contributo che speriamo possa incrementarsi notevolmente questa sera con la partita tra la Nazionale di Calcio tv e il Team Stone: la comunità pietrese e non solo sta dimostrando grande sensibilità e un grande cuore…”.

“Vi aspettiamo in tantissimi questa sera… Possiamo raggiungere l’obiettivo” affermano gli organizzatori della serata al teatro comunale pietrese.