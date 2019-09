Pietra Ligure piange la prematura scomparsa di Rocco Stivala

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure per la prematura scomparsa di Rocco Stivala, aveva solo 49 anni. Da tempo aveva problemi di salute: il decesso è avvenuto all’ospedale Santa Corona, dopo che il 49enne pietrese era stato ricoverato a seguito di un malore accusato nella sua abitazione di via Genova. Erano intervenuti sanitari e personale dei vigili del fuoco per soccorrerlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Rocco era molto conosciuto nella comunità pietrese, per anni aveva militato nella società di basket del Maremola, inoltre era stato dipendente delle Poste. Negli ultimi tempi, purtroppo, le sue condizioni di salute si erano aggravate, fino al tragico epilogo.

Rocco lascia la mamma Vittoria e la sorella Domenica, oltre a parenti e tanti amici che si sono stretti alla famiglia in queste ore di cordoglio e commozione.

I funerali si svolgeranno lunedì 23 settembre, alle ore 10.00, nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso in Pietra Ligure. Dopo la funzione la salma verrà trasportata nell’Ara Crematoria.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, domenica 22 settembre, alle ore 18.30, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona.

“Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto 2° Negri per le cure prestate” si legge nel manifesto funebre.