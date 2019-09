Pietra Ligure. “È stata un partita difficilissima, maschia, giocata contro una compagine molto forte, la mia squadra ha ribattuto colpo su colpo agli avversari, che hanno avuto un penalty a favore molto dubbio – attacca mister Mario Pisano – è stato bravo il nostro portiere Berruti a parare il tiro dagli undici metri di Ymeri”.

“Anche noi abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio con En Nejmy e Galleano, ma credo che il pareggio sia il risultato giusto e sono contento perché abbiamo giocato una grande partita a livello caratteriale – conclude Pisano – la nostra prestazione è la migliore in assoluto da inizio campionato, non era facile, perché arrivavamo da due sconfitte, ma il rientro di Galleano ha dato autorevolezza al reparto… ripartiamo da questo match, pronti a centrare la prima vittoria…”.