Si sono conclusi sabato 31 agosto, con la proiezione del film dedicato ai cantieri navali di Pietra Ligure e le magiche note del pianoforte di Remo Anzovino, gli eventi del Container arancione di “Fuori Onda” che, per venti giorni, ha “stazionato” nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, “offrendo” cultura a 360° e animando le serate pietresi con una innovativa, ricca e poliedrica rassegna culturale, nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione ILM.

A pochi metri dai quei nostri cantieri navali, che tanto hanno segnato la vita e la fisionomia di Pietra Ligure e continuano a segnarla oggi con la loro attesa di nuova vita, il Container è stato segno di un “viaggio” che torna con il suo carico di idee, di bello, di novità, di esperienze e di incontri e “seme” per il nuovo che verrà.

di 8 Galleria fotografica Successo per la rassegna "Fuori Onda" a Pietra Ligure









Icona evocativa, il Container ha catalizzato lo sguardo e l’attenzione di pietresi e turisti, coinvolgendoli con artisti che, con talento e bravura, hanno regalato emozioni e “allargato” orizzonti, dando vita alla scommessa di fare cultura ad agosto. Scommessa ampiamente vinta e premiata da un pubblico curioso e attento e, soprattutto, numerosissimo.

Musica, arte, danza, teatro, cinema, fotografia, ma anche viaggi, attualità, satira, divertimento e voglia di sperimentare, in un variegato e sorprendente mix che ha donato a piazza Vittorio Emanulele II un’identità forte e precisa, connotandola come un vero e proprio “contenitore culturale” a cielo aperto.

Più di 3000 partecipanti, 15 eventi, 1 mitico concerto dei Guappecartò, 5 sessioni di musica d’autore dal vivo, 3 appuntamenti con l’attualità del “Salotto del Container”, 1 laboratorio artistico con la Cianotipia del prof. Nardini, il “primo” talk show della storia pietrese con “In viaggio con Di Maggio”, 3 mostre d’arte, 2 proiezioni, 1 sessione di teatro/danza per 20 giorni di spettacolo e divertimento e un buon ritorno in termini di affluenza, visibilità e ricaduta economica per le attività produttive del circondario: questi i numeri di un bellissimo “azzardo”: fare cultura in piazza ad agosto.

Un progetto importante, subito sposato e fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale, quello di “Fuori Onda”, nato con il docufilm sulla storia dei Cantieri Navali nel dicembre 2018 e cresciuto un pezzetto alla volta fino a diventare itinerante e “approdare” oggi là dove tutto è nato, a due passi dalle vestigia dei cantieri e di un mondo di cui senti ancora l’odore, per essere “fermento” di rinascita.

“Un’iniziativa di valore e carica di emozioni per noi pietresi e “germe” di futuro” commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Rembado. “Vogliamo mettere la cultura al centro della nostra azione amministrativa e il Container di Fuori Onda, con le sue poliedriche attività, ha rappresentato e rappresenta il simbolo del nostro impegno a lavorare in questa direzione”, aggiungono. “Non possiamo che ringraziare l’Associazione ILM e gli artisti coinvolti per questi 20 giorni di cultura “a tutto campo”, senza dimenticare tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito con il loro lavoro a realizzare questa bella e importante iniziativa” concludono De Vincenzi e Rembado.