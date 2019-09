Pietra Ligure, al Teatro Moretti uno spettacolo di beneficenza in favore di Marco Centino

Pietra Ligure. A Pietra Ligure è ormai tutto pronto per la grande sfida solidale a favore di Marco Centino, giovane sportivo di Tovo San Giacomo vittima di un grave incidente lo scorso giugno 2018. Venerdì 13 settembre, infatti, è in programma la partita che vedrà fronteggiarsi la Nazionale Calcio Tv e il Team Stone per Marco, che sarà composta da membri delle tante associazioni del territorio, delle forze dell’ordine e anche da qualche politico locale.

Il match si svolgerà con inizio alle 20.40 allo stadio di Pietra Ligure su iniziativa della società calcistica di Marco, l’Asd Pietra Ligure 1956. Il tutto per un nobile scopo solidale. Il ricavato del match sarà interamente utilizzato per l’acquisto di un attrezzo per il recupero motorio del giovane, che è molto costoso (circa 16mila euro), una Fes Bike.

Biglietti in vendita, a partire da 5 euro, al bar pasticceria Moggia di via G.Garibaldi 25 a Pietra; Ottica Pietrese di piazza San Nicolò 16 a Pietra; Caffetteria L’Oasi di via Giacomo Matteotti 53, a Pietra Ligure.

Ma non si tratta dell’unica iniziativa per Marco Centino. Domani, giovedì 12 settembre, con inizio alle 21, al teatro Moretti di Pietra si terrà lo spettacolo di varietà “Anche noi per Marco”. Sul palco le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa di “Asdac Spettacolando”. Tanti volontari si esibiranno gratuitamente in balli canti e piccoli sketch, tutto uniti dallo spirito della solidarietà. Anche in questo caso, il ricavato contribuirà all’acquisto della Fes Bike. Durante la serata ad ingresso ad offerta libera sarà ancora possibile acquistare i biglietti per la partita “un gol per Marco”.

“L’adesione è stata da parte di tutti molto sentita e numerosa e per questo, quando abbiamo fatto vedere la locandina e spiegato in quanti parteciperanno, i genitori hanno accettato grati. Perché è vero che i figli sono dei genitori ma è anche vero che tutti siamo fratelli”” hanno spiegato gli organizzatori. Per prenotare: 338.4495619 oppure presso la pasticceria Moggia (anche nel corso della serata sarà possibile acquistare i biglietti per la partita del giorno successivo).