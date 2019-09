Pietra Ligure. Nei giorni scorsi, l’apposita commissione di valutazione, prevista dalla normativa regionale inerente il sistema di qualità dei nidi d’infanzia di Regione Liguria, ha nuovamente confermato a pieni voti l’accreditamento regionale per il nido comunale e interaziendale “L’ape birichina” di Pietra Ligure.

Riscontrando la piena conformità tra il servizio offerto e i criteri regionali e manifestando grande apprezzamento per il progetto educativo, la programmazione delle attività, l’organizzazione degli spazi e la completezza della documentazione, i valutatori hanno constatato positivamente la piena applicazione delle indicazioni regionali in materia di qualità dei servizi educativi. Giudizio molto positivo è stato riservato all’articolazione degli spazi e alla pertinenza ed adeguatezza degli arredi, ulteriormente migliorati quest’anno con nuovi importanti acquisti per rendere sempre più accoglienti i diversi “angoli” a disposizione dei piccoli ospiti.

Foto 2 di 2



“L’ape birichina” nata nel 2004 dalla firma di un protocollo d’intesa con le maggiori aziende del territorio pietrese, accoglie 35 bambini dai 3 mesi ai tre anni ed è un servizio socio educativo d’interesse pubblico diventato, nel tempo, fondamentale per l’intero comprensorio, arricchitosi ulteriormente con l’apertura, nel 2017, della sezione “primavera” de “L’ape regina” per i piccoli dai tre ai sei anni, privilegiando una scelta di continuità educativa, grande valore aggiunto per la nostra comunità.

“Siamo molto soddisfatti di questo bel risultato – esordisce l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – che conferma l’eccellenza di questo servizio importantissimo per le nostre famiglie. Nel nostro nido s’incontra una realtà bella e altamente professionale, con ottimi standard qualitativi,