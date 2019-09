Pietra Ligure. Venerdì 13 settembre, tutta la comunità pietrese e non solo si è data appuntamento allo stadio di calcio per assistere alla “partita del cuore” che ha visto fronteggiarsi la “Nazionale Calcio Tv” ed il “Team Stone” e stringersi intorno a Marco Centino: una serata emozionante che ha permesso di raccogliere importanti donazioni a favore del ragazzo pietrese, che a giugno 2018 è stato vittima di un terribile incidente stradale.

Una serata frutto di un grandissimo lavoro di squadra, organizzata dall’Asd Pietra Calcio 1956 che ha visto unirsi la forza del Comune, di tutte le associazioni del territorio e delle forze dell’ordine.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto, possiamo dire che il nostro obiettivo è stato raggiunto. Ad oggi abbiamo raccolto oltre 23 mila euro, il conto corrente resterà aperto fino al 30 settembre. Nei giorni seguenti comunicheremo l’importo esatto raccolto per l’acquisto della Fes Bike e di altre attrezzature utili a Marco. E’ doveroso per noi – sottolinea Luigi Ricciardi vice presidente del Pietra Ligure 1956 – ringraziare uno ad uno ogni singolo tassello che ha permesso, con il suo prezioso contributo, all’ottima riuscita di questa raccolta fondi”.

“Grazie al Comune di Pietra Ligure per aver accolto la nostra proposta e per aver patrocinato l’evento, grazie a tutte le Associazioni del territorio per il loro contributo energetico ed economico: Facciamo Centro, Ristoratori Pietresi e della Val Maremola, Associazione Pietrese Albergatori, Assomare – Bagni Marini, Parrocchia di San Nicolò, Sea Stone Riviera, Asd Run Riviera Run, ASDAC Spettacolando, i volontari dell’Associazione De Vincenzi, Alassio Donna, Proloco di Gorra e Olle, Gruppo Chiesa di San Rocco di Toirano. Grazie alle Forze dell’ordine per aver partecipato: grazie ai Vigili del Fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri ed ai Vigili Urbani”.

“Grazie a tutto lo staff ed ai calciatori della Nazionale Calcio Tv per il loro supporto e la loro presenza. Grazie ai presentatori ed ai tecnici che hanno permesso il corretto svolgimento della serata: grazie a Selene Coccato, Simone Graziano, DJ Nice Giannice Orso e la Taggiasco Impianti. Grazie agli albergatori pietresi per l’ospitalità offerta al team della Nazionale Calcio e TV: grazie all’Hotel Capri, Hotel Villa Marina, Hotel Villa Paolina di Rosa, Hotel Jolly Roger, Hotel Continental e grazie alle strutture che si sono rese disponibili Residence Villa Eufelia, Hotel Miriam, Hotel Minerva, Residence Riviera e Residence Ligure. Grazie all’azienda Alma, servizio Luogo Sicuro per aver permesso ai Draghi di garantire la sicurezza durante lo svolgimento della partita”.

“Grazie agli sponsor dell’evento: Barone Rosso Pub Pizzeria, Caffè Giovannacci, Ecolife Servizi Ambientali, Gioielleria Dori, Groupama Assicurazioni di Pietra Ligure, Il tuo amico pane, Laboratorio La Nicchia, Pepe Abbigliamento, WiMe, U Magu Gelateria e Tallone Sport. Grazie alle aziende pietresi per aver messo in palio ricchi premi per la lotteria: grazie a Mamberto Viaggi, Ristorante Buca di Bacco, Ristorante Mon Père, Calzature D’Eramo e Autolavaggio Agip. Grazie ai fornitori per aver messo a disposizione le materie prime per la preparazione e l’allestimento del buffet: grazie a Gallo, Salumificio Chiesa, Oliva 2000, Gino Vini e…, Maregel, Casanova Acque Minerali, Eurocandidus, Pulicart, Rossello Carta, Cooperativa Coo.A.Di., Banca Sanpaolo di Loano. Grazie agli organi di stampa e a TgEvents. Insomma, grazie a tutti”.