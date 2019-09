Pallavolo, una serata con il torneo all’SMS Fornaci

Savona. Nella serata di ieri, mercoledì 25 settembre, presso i Giardini Serenella, il piazzale antistante l’SMS Fornaci di Savona, si è disputato l’undicesimo torneo di volley intitolato a Luigi Grosso, medico condotto delle Fornaci e benefattore.

“Il torneo – afferma il segretario Calogero Sprio – ha coinvolto le squadre dell’associazione Judax Agorà, dell’Adso (Associazione Down Savona Onlus) e dei soci dell’SMS stessa; erano altresì presenti dei volontari e comuni cittadini. È stata una manifestazione all’insegna del divertimento ma anche e soprattutto dell’inclusione sociale e del superamento del pregiudizio verso qualsivoglia tipologia di handicap o fragilità; del resto anche con questi valori ed obiettivi undici anni fa, proprio in quel quartiere e all’interno della stessa SMS Fornaci, l’associazione Judax Agorà ha visto la sua nascita”.

“Si tratta – prosegue Sprio – di una realtà che nel corso di questi anni ha fatto cose importanti sotto il profilo culturale, sportivo, ricreativo e sociale; ha progressivamente raccolto la fiducia di centinaia di famiglie che hanno inserito i loro bambini nelle varie attività promosse dall’associazione e di molti enti ed agenzie che in forma diversa hanno contribuito alla realizzazione dei più svariati progetti. Uno degli elementi di forza della Judax Agorà è rappresentato dal fatto che crea una sinergia ed una integrazione fra mondi estremamente differenti (bambini e loro genitori, utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl2, giovani ed anziani del quartiere…); ciò veicola conoscenze, valori, competenze e sostegno ai grandi come ai più piccini; in pratica si riproduce in piccolo uno spazio sociale più a misura d’uomo, dove è più facile inserirsi ed entrare a far parte di una comunità di persone; in questo gioca un ruolo importante anche l’atteggiamento accogliente ed ospitale dei fornacini“.

“È doveroso per me ringraziare le tantissime persone, soci della Judax Agorà e non, che tutti gli anni si adoperano per l’organizzazione di questo torneo che continua a raccogliere molta adesione e apprezzamento” conclude il segretario.

La serata, come di consueto, si è conclusa con la consumazione di una cena tutti insieme, anch’essa occasione di convivialità ed aggregazione.