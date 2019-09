Andora. Osella Surrauto Monticellese in semifinale: Battaglino e compagni superano nella spareggio la Vini Capetta Don Dagnino a andranno a giocarsela con la Taggese. A Monticello equilibrio in avvio poi il break dei padroni che salgono sul 5-2, complici anche qualche errore di troppo della quadretta di Andora. La panchina ospite chiede tempo, ma la Osella Surrauto Monticellese sale prima a 6 con quattro errori consecutivi degli avversari e poi a 7 ancora con tre falli degli ospiti nel gioco. Il decimo si chiude con una intra di Novaro, 7-3 alla pausa.

In avvio di ripresa la gara potrebbe riaprirsi: la Vini Capetta Don Dagnino sale subito a 4 (con Grasso che prova a cambiare in battuta, colpendo dalla mano) poi a 5 alla unica con proteste monticellesi che chiedevano fallo: ammonito Busca. Time-out di Grasso e Corino: si lotta nel gioco successivo, si arriva ai vantaggi con 15 vincenti di Battaglino e compagni, 8-5. La gara in pratica finisce lì: la Vini Capetta Don Dagnino ci prova, chiede tempo, ma Osella Surrauto Monticellese gioca con grande attenzione, 11-5 il finale.

L’ultima semifinalista in serie B è la Morando Neivese: Gatti e compagni superano la Bcc Pianfei Pro Paschese nello spareggio e affronteranno l’Acqua S.Bernardo San Biagio. Definite le date delle gare di andata: venerdì 20 settembre alle ore 21 si giocherà proprio a San Biagio Mondovì, mentre il match tra Taggese e Osella Surrauto Monticellese andrà in scena domenica 22 settembre alle ore 15 a Taggia. Nella gara di Neive un po’ d’equilibrio solo in avvio, poi i neivesi giocano con maggiore determinazione, mentre gli ospiti concedono troppi 15 fallosamente. I padroni di casa salgono sul 4-1, il time-out della panchina villanovese non ferma la corsa degli avversari, 6-1. Secondo gioco della Bcc Pianfei Pro Paschese alla unica, ma è solo un attimo, 8-2 alla pausa. Non cambia il copione nella ripresa: un gioco per parte sino all’11-4 finale.

Il tabellino:

Osella Surrauto Monticellese – Vini Capetta Don Dagnino 11-5

Osella Surrauto Monticellese: Marco Battaglino, Andrea Mandrile, Gianluca Busca, Davide Cavagnero. Dt Sergio Corino e Giancarlo Grasso.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitri: Marco Vergani e Stefano Castellotto.

Gli spareggi per le semifinali:

Osella Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino 11-5

Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-4

Le gare di andata delle semifinali:

domenica 22 settembre ore 15 a Taggia: Taggese-Osella Surrauto Monticellese

venerdì 20 settembre ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese