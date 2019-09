Pallanuoto, colpisce avversario al volto in amichevole e lo manda al pronto soccorso: mandibola rotta

Savona. Sarebbe dovuta essere una partita senza momenti di tensione, un’amichevole per testare la propria condizione. La Rari Nantes Savona in vista dell’imminente campionato, al via il 5 ottobre, la Nazionale giapponese per proseguire nel suo lungo percorso di crescita con l’intento di giungere competitiva alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La partita giocata nel tardo pomeriggio di ieri alla piscina Zanelli, invece, ha visto un episodio decisamente spiacevole. Sul finire dell’incontro, durante un’azione di gioco, un giocatore della squadra savonese ha colpito duramente al volto un avversario.

Il gioco è stato immediatamente interrotto per soccorrere l’atleta giapponese, che è stato poi portato al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo. Secondo le informazioni ricevute, avrebbe riportato la rottura della mandibola, con cinque denti spostati per il colpo.

Oggi la squadra giapponese farà rientro in patria partendo da Genova. Il giocatore infortunato è stato trasferito all’ospedale Galliera dallo staff medico della Pro Recco per ricevere ulteriori cure.

Per quanto riguarda il giocatore che si è reso protagonista del fatto sono attesi provvedimenti disciplinari sul piano sportivo, ma anche extrasportivo dato che, trattandosi di gesto volontario, è stato denunciato alla Procura.