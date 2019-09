Pallacanestro Alassio: un successo il secondo camp appena concluso, in attesa della nuova stagione

Calizzano. Dopo cinque bellissimi giorni si è concluso il secondo camp estivo della Pallacanestro Alassio. Calizzano ha ospitato per cinque giorni, ancora una volta, i ragazzi e le ragazze, per un camp all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.

I gruppi di allenamento, in questo secondo camp, sono stati tre: il più numeroso, quello NBA, formato da venti ragazzi nati tra il 2001 e il 2005, quello Euroleague formato da tante ragazze e alcuni ragazzi nati e nate tra il 2004 e il 2007, quello Serie A con tredici camperisti nati tra il 2007 e il 2010.

“Sono state cinque splendide giornate e un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico composto dall’allenatrice-istruttrice Laura, dall’allenatore-istruttore Fabio, dall’allenatrice Serena, dall’istruttrice Cristina, dall’istruttore Roberto, dagli aiutanti Wen e Eleonora. Siamo contentissimi anche del fatto che alcuni nostri ragazzi, nel corso dei giorni del camp, sono saliti a trovarci (Andrea, Tommaso,Lorenzo) confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio“, spiegano gli organizzatori.

“In due camp – aggiungono – abbiamo avuto quasi cento partecipanti tra ragazzi e ragazze: questi sono numeri che ci rendono orgogliosi e ci consentono di confermare questa formula anche per il prossimo anno. Il bello di questi camp è che oltre ai ragazzi di Alassio si sono aggiunti partecipanti da altre società dando modo a tutti di conoscersi e socializzare. Ora qualche giorno di riposo poi inizieremo con la nuova stagione cestistica che avrà diverse novità e, come sempre, permetterà a tutti di giocare”.

“L’appuntamento con i camp è fissato per l’estate 2020 con la speranza di rivedere tutti i partecipanti al camp di quest’anno con l’aggiunta di nuovi ragazzi e ragazze desiderosi di avvicinarsi al basket e trascorrere cinque splendide giornate insieme” concludono gli organizzatori.

Per qualsiasi informazione relativa alla nuova stagione si possono consultare il sito internet www.pallacanestroalassio.it, la pagina ufficiale Facebook Pallacanestro Alassio e chiamare l’allenatrice-istruttrice Laura Ciravegna (3392737608) ed il presidente-istruttore Fabio Devia (3391383659).

.