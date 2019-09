Pallacanestro Alassio, al via la nuova stagione con tante conferme e qualche novità

Alassio. Dopo i due camp estivi che hanno visto la partecipazione di cento ragazzi, i tornei di tre contro tre e le partitelle estive sta per iniziare una nuovo stagione per la Pallacanestro Alassio con tante conferme e diverse novità.

Lo staff tecnico sarà sempre guidato dalla Responsabile Laura Ciravegna reduce dall’esperienza con la Nazionale Italiana Under 15 che si occuperà dell’Under 18, dell’Under 16 e dell’Under 15 oltre ai gruppi minibasket. Fabio Devia allenerà l’Under 14 maschile, l’Under 13 maschile e femminile, Esordienti in tandem con Roberto Dorindo. Chicca avrà l’Under 16 femminile e Giulia, con Francesca, l’Under 14 femminile mentre nel Minibasket, per le categorie Aquilotti-Gazzelle (9-10 anni), Scoiattoli-Libellule (7-8 anni), Pulcini-Paperine (4-5-6 anni) ci saranno Laura, Fabio, la riconfermatissima Elisabetta Tomati e la new entry Cristina Fresco.

Negli ultimi anni alcuni ragazzi e ragazze delle categorie maggiori stanno dando una mano agli allenatori e in questa stagione saranno nuovamente in palestra, per la gioia dei bambini, Lorenzo Mola e Andrea Lila che coadiuveranno i vari allenatori.

Nel femminile è confermata la collaborazione, sotto le insegne del Blue Ponente, principalmente con le Società di Diano, Borghetto e Albenga mentre nel maschile le squadre saranno tutte “Made in Pallacanestro Alassio” con alcuni ragazzi arrivati a rinforzare le varie annate.

Lo sforzo organizzativo è enorme ma l’obiettivo che il sodalizio gialloblù si è sempre prefisso è quello di dare a tutti la possibilità di giocare ai livelli più consoni per le proprie caratteristiche.

“Per mancanza di spazi palestra abbiamo dovuto rinunciare all’Under 20 ma la nostra speranza è, già dal prossimo anno, di riaccogliere i ragazzi per tornare ad avere la prima squadra. Partire con dodici squadre al via dei vari campionati è motivo di grande orgoglio per noi e ci auguriamo di vedere sempre più ragazzi e ragazze che si avvicinano al mondo del basket. Chiunque fosse interessato a entrare nel mondo gialloblu e avesse dai 4 ai 20 anni può contattarci ai numeri di telefono 3391383659 (Fabio) o 3392737608 (Laura) o 3338564688 (Betta) e sicuramente troverà la propria categoria dove poter iniziare a giocare” spiegano i dirigenti della società alassina.