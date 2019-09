Outdoor, il Consorzio finalese ad Eurobike in Germania: presentazione dei servizi per Mtb e turismo esperienziale

Finale Ligure. Con oltre 1400 espositori provenienti da tutto il mondo per mostrare prodotti, servizi ed innovazioni dedicati alla bicicletta, 60.000 visitatori e più di 100 eventi, Eurobike a Friedrichshafen, in Germania, è uno degli appuntamenti più attesi, la principale esibizione al mondo dell’industria ciclistica.

Una grande occasione per il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese che, sabato 7 settembre, presenterà ad Eurobike il proprio progetto, condividerà l’idea di comprensorio del territorio finalese e soprattutto farà conoscere i primi due servizi fondamentali ai quali ha lavorato in questi mesi. Nell’impegno a voler raggiungere gli obiettivi prefissati, tra cui permettere al comprensorio finalese di divenire leader nel turismo outdoor di alta qualità e sostenibilità, il Consorzio ha così realizzato Click&Ride e BikeLift, due offerte proprie di una destinazione orientata a questa tipologia di mercato.

La funzionalità di questi due servizi è infatti legata al turismo esperienziale ed al mondo bike: con Click&Ride il Consorzio lancia sul mercato una piattaforma che permette al turista di accedere in modo strutturato all’offerta, personalizzarla secondo i propri interessi ed attitudini scegliendo tra le esperienze che il territorio del finalese mette a disposizione; in questa fase iniziale la proposta di Click&Ride sarà legata al progetto mountain bike, data l’esigenza di semplificare l’accesso all’offerta da parte dell’utente ed incrementarne la qualità, ed al lavoro di aziende che impiegano la loro professionalità nel comprensorio, tra cui Agenzia viaggi e trasporti Balestrino Viaggi, Bike & Sun, Cascina del Groppo, Cube Bike Shop, Finale Ligure Freeride Asd, Just Ride Finale, MTB Guide Finale, Niki Rad service, Ride On Noli. Con il servizio BikeLift, invece, il Consorzio vuole rispondere alla sempre maggiore richiesta di flessibilità nel mondo dei trasporti e dell’organizzazione dell’esperienza enduro mtb, avvicinandosi quanto più possibile a destinazioni montane e completando l’attività degli operatori, che offrono tour guidati, con un’impresa del territorio legata al settore trasporti.

Nel mercato bike si assiste ad una crescita continua, con la partecipazione ad un evento internazionale quale è Eurobike, il Consorzio vuole cogliere un’ulteriore opportunità di presentare il territorio del finalese come comprensorio, coinvolgendo anche i Comuni limitrofi (Borgio Verezzi, Calice Ligure, Giustenice, Mallare, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Spotorno, Tovo San Giacomo, Vezzi) nell’ambito di attività di integrazione. Nel contesto di Eurobike, dedicato esclusivamente alla bicicletta con brand di settore, partecipazione di media specializzati e partner commerciali, il Consorzio potrà mostrare quanto l’impegno a realizzare questi servizi sia orientato a creare sempre più un prodotto di qualità che, nelle fasi successive dell’offerta turistica esperienziale, coinvolgerà anche altre attività e discipline outdoor.