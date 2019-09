Andora. Questa mattina, alle 10, è andata in scena la cerimonia di inaugurazione della nuova mensa scolastica, della sovrastante terrazza e del campo da basket. L’amministrazione Demichelis, infatti, ha chiuso il grande cantiere che, in poco più di due anni, ha realizzato la messa a norma, il consolidamento statico e il completo rinnovo del plesso scolastico di via Cavour dichiarato a rischio crollo nel maggio del 2017. Alla cerimonia, oltre al sindaco di Andora Mauro Demichelis e ai componenti della sua maggioranza, erano presenti l’onorevole Giorgio Mulè (Forza Italia), tante autorità civili, militari e religiose e i bambini della scuola.

“Un’impresa a tempo di record, che ha caratteristiche di unicità per la velocità di realizzazione”, ha spiegato lo stesso primo cittadino evidentemente soddisfatto.

Il fronte dell’edificio scolastico che viene riconsegnato alla comunità di Andora ha ora un aspetto diverso. La mensa è stata rinnovata e ampliata: è un blocco grigio scuro con grandi finestre a contrasto con la facciata color senape; sulla sua copertura è stata realizzata una terrazza che permetterà l’accesso autonomo alla nuova palestra e potrà essere utilizzata anche come aula didattica all’aperto. Sul retro del plesso è stato completamente rifatto il campo da basket che sarà aperto anche alla cittadinanza fuori dagli orari scolastici.

Si chiude così un ciclo di lavori, realizzati interamente con fondi comunali. La prima ad essere messa in sicurezza e aperta, nel febbraio 2018, è stata la scuola secondaria di Primo Grado “Benedetto Croce”, poi a settembre 2018 la primaria “Angiolo Silvio Novaro”. Nel febbraio scorso c’è stata l’apertura della palestra.