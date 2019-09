“Non è mai la stessa zuppa”, rassegna dedicata alle zuppe liguri: prima serata con le cozze di Claudio De Leo

Si intitola “Non è mai la stessa zuppa” la rassegna dedicata alle zuppe, per la maggior parte liguri, organizzata dal ristorante e pizzeria Manè sul lungomare Cristoforo Colombo di Albenga in collaborazione con l’associazione di cultura enogastronomica Ratatuja e il blog liguriaedintorni.it. Una rassegna che unisce piatti tipici, vini liguri, ma anche la storia dei piatti, degli ingredienti, del perchè è nata la ricetta.

Ai fornelli uno chef d’eccezione, Claudio De Leo, esponente di Ratatuja, che comincerà la rassegna venerdì 27 settembre alle 20.30, con una prima serata dedicata alla zuppa di cozze e alle cozze ripiene alla spezzina, ricette di grande bontà e “strane” rispetto alla cucina ligure. La serata verrà accompagnata dal racconto sulle origini e la storia dei piatti a cura di Stefano Pezzini. Si inizierà con un aperitivo, un calice di bollicine, per poi degustare il piatto principale accompagnato da una bottiglia di vino ligure ogni quattro commensali, e si concluderà con il dolce della casa. Per finire sarà spiegata la ricetta e il procedimento. Prenotazione obbligatoria, costo di 20 euro a persona. Telefono 392 32 58454 oppure 328 30 82 970.

IL PROGRAMMA

27 settembre zuppa di cozze con cozze ripiene alla spezzina; 11 ottobre sbira di trippe; 25 ottobre crema di zucca; 6 dicembre minestrone; 20 dicembre crema di spinaci; 10 gennaio zemin di ceci; 24 gennaio zuppa di cipolle; 7 febbraio bagna cauda; 27 marzo paste e fagioli; 10 aprile mescioa (zuppa tipica spezzina); 24 aprile pasta e patate; 8 maggio bagnun d’acciughe.

