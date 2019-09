Noli. “Oggi è stato deposto sulla lapide di Giuseppina Ghersi (senza simboli partitici), a Noli, a 3 anni dalla sua deposizione, un mazzo di fiori per ricordare una bambina simbolo dell’odio e della violenza. Le guerre portano solo morte e distruzione, dolore e lacrime”.

A dichiararlo Simona Saccone (Fdi), che ha proseguito: “Una bambina barbaramente trucidata e violentata a soli 13 anni, il suo ricordo ci insegna a non ripetere gli errori passati e a non buttare sangue sulla nostra terra”.

“È ora che, dopo anni di ingiustizie e negazione del fatto, la sinistra ammetta le sue colpe e lasci riposare in pace una bambina senza infierire oltre. Per noi è il simbolo di tutti i bambini a cui è stato negato per colpa della guerra il futuro”.