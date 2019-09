Noleggio lungo termine economico: migliori offerte nlt auto low cost 2019

Vuoi sapere quali sono le migliori offerte di noleggio a lungo termine economico del 2019?

In questo articolo, scritto con la collaborazione di Finrent.it, vogliamo segnalarti le 7 migliori proposte di noleggio auto per un lungo periodo low cost di quest’anno.

Fiat Panda

Un nome, una garanzia. Questa utilitaria, prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat, è divenuta nel corso degli anni un’icona; simbolo di affidabilità e praticità risulta essere tra le macchine più utilizzate per il noleggio a lungo termine.

La nostra prima scelta è italiana e il suo nome è: Panda.

Costo canone NLT: 178€/mese

Jeep Renegade

Un SUV agile. La Renegade è un SUV di dimensioni medio-piccole prodotto dalla casa automobilista americana Jeep. Assemblata inizialmente presso lo stabilimento Fiat di Melfi questa automobile risulta essere molto versatile e comoda. La sua grande capacità di carico la rende una valida opzione per chi ha la necessità di spostarsi spesso durante il corso dell’anno.

Costo canone NLT: 230€/mese

Opel Crossland X

Creata dalla casa automobilistica tedesca Opel questo crossover SUV è un’ottima opzione per chi vive la città e ha bisogno di spazio. Pensata per sostituire e prendere il posto della Meriva nella gamma Opel questa vettura risulta essere molto comoda e confortevole. Un’ottima scelta.

Costo canone NLT: 249€/mese

Fiat 500

Prodotta dalla casa automobilistica torinese Fiat la 500 è, come la Panda, un’icona italiana. Simbolo del benessere vissuto durante il boom economico degli anni ’60 questa vettura è stata e continua ad essere l’ideale per muoversi in città. L’utilitaria degli italiani.

Costo canone NLT: 196€/mese

Fiat Tipo SW

Station Wagon, familiare, giardinetta, potete chiamarla nel modo che preferite, il succo non cambia. Ideale per chi ha bisogno spazio e grande capacità di carico, adatta per le famiglie, preziosa per chi ha più di un figlio.

Costo canone NLT: 272€/mese

Alfa Romeo Giulietta

Sportiva e accattivante. Questa berlina compatta prodotta dall’Alfa Romeo è ideale per chi vuole una macchina dal carattere sportivo. Veloce, elegante ed agile risulta essere una valida opzione per chi vuole una macchina potente e sicura allo stesso tempo.

Costo canone NLT: 327€/mese

Alfa Romeo Giulia

Una berlina doc. Nata inizialmente per prendere il posto dell’Alfa 159 questa berlina a tre volumi è senza ombra di dubbio un’ottima scelta per chi desidera avere velocità, stabilità e potenza. Le sue caratteristiche tecniche sono il motivo per cui abbiamo deciso di sceglierla e metterla tra le nostre opzioni di noleggio. Il classico che non invecchia.

Costo canone NLT: 392€/mese

Questi che hai appena letto sono tutti i nostri consigli sulle migliori offerte di noleggio auto a lungo termine low cost per il 2019, sperando di essere stati utili ti invitiamo a commentare e a condividere con noi le tue opinioni in merito.