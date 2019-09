Nelle scuole di Vado Ligure e Bergeggi borracce Plastic Free per tutti gli alunni

Vado Ligure/Bergeggi. Educare, fin da piccoli, al rispetto dell’ambiente si può, anzi si deve. Ed è proprio quello che faranno le amministrazioni comunali di Vado Ligure e Bergeggi, grazie alla preziosa collaborazione di Ecosavona s.r.l.

Venerdì 20 settembre, alle ore 9:30 presso l’aula magna delle scuole medie Peterlin a Vado Ligure saranno distribuite in dono a tutti gli studenti dei complessi scolastici comunali di I° e II° grado, oltre 700 borracce in alluminio per il progetto Plastic Free, di educazione e sensibilizzazione dei giovani studenti alla riduzione consapevole dell’uso della plastica nelle proprie abitudini quotidiane.

“Un insegnamento ed un incentivo concreto per tutti i ragazzi ad adottare uno stile di vita più ecologico e sostenibile. Proprio a scuola, infatti, i ragazzi possono apprendere e mettere in pratica condotte di comportamento orientate alla sostenibilità e rispetto per l’ambiente, con l’obiettivo di limitare, e nel tempo abbandonare, l’uso di determinati materiali altamente tossici ed inquinanti. È il caso della plastica, da sempre contenitore universale per l’acqua da asporto, che potrà essere sostituita da queste bellissime borracce, ecologiche e riutilizzabili, di dimensioni tali da essere facilmente trasportabili negli zaini” affermano i due Comune.

La borraccia di alluminio dovrà sostituire sui banchi di scuola la bottiglietta di plastica, per rendere la città il più possibile “plastic free”.