Nazionale Under 20: Ettore Novara tra i convocati

Savona. C’è anche il biancorosso Ettore Novara (nella foto) fra i convocati per il collegiale Under 20 di Ostia, in programma da venerdì 6 a mercoledì 11 ottobre, dal tecnico federale Carlo Silipo. Saranno allenamenti in preparazione del campionato mondiale di categoria in programma in Kuwait dal 12 al 20 dicembre.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Francesco De Michelis, Andrea Tartaro, Matteo Spione, Francesco Faraglia (Roma Nuoto), Andrea Narciso, Mattia Antonucci (Lazio), Filippo Ferrero (Ortigia), Massimo Di Martire (Posillipo), Tommaso Baldineti (Metanopoli), Manuel Rossa, Vincenzo Tozzi (Acquachiara), Francesco Di Donna (Bogliasco), Mario Guidi (Quinto), Ettore Novara (Savona), Nicolò Gatti (Camogli), Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste).

Completano lo staff l’assistente tecnico Cosimino Di Cecca, il videoanalista Daniele Cianfriglia e il preparatore atletico Valerio Viero.