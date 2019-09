Pietra Ligure. E’ ormai tutto pronto a Pietra Ligure per l’atteso evento sportivo a scopo benefico che vedrà la sfida tra “Nazionale Calcio tv” vs “Team Stone” per Marco Centino, il giovane di Tovo San Giacomo vittima di un grave incidente lo scorso giugno 2018. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune, si è svolta la presentazione della partita, voluta fortemente dal Pietra Ligure Calcio, dove Marco militava come calciatore.

Il match si svolgerà con inizio alle 20:30, allo stadio comunale di Pietra Ligure, venerdì 13 settembre. Obiettivo: una raccolta fondi per l’acquisto di un attrezzo per il recupero motorio del giovane, che è molto costoso (circa 16 mila euro), una Fes Bike. Il “Team Stone” per Marco sarà composta da membri delle associazioni del territorio, delle forze dell’ordine e anche da qualche politico locale.

“A Marco Centino auguro un recupero come per il pilota Robert Kubica, che ora è tornato addirittura a correre in Formula 1 dopo uno spaventoso incidente nel 2011. Tutta Pietra Ligure e la Val Maremola si è stretta a Marco e alla sua famiglia e ora abbiamo l’occasione per dare un aiuto concreto per la sua riabilitazione fisica: per questo invito tutti ad essere presenti e a dare il proprio contributo per una causa importante: Pietra Ligure il 13 settembre dimostrerà ancora una volta il suo grande cuore” ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi.

Presente anche Luca Galtieri per la Nazione di Calcio tv”: “Campioni e artisti in campo per sostenere Marco, abbiamo subito voluto essere parte attiva di questo evento: più saremo e più riusciremo a raggiungere l’obiettivo della serata”.

“L’impegno che Marco ci sta mettendo meritava una iniziativa del genere” ha affermato il presidente del Pietra Ligure Calcio Claudio Faggiano. “Speriamo che ci sia tanta gente allo stadio, una sera di festa e divertimento per aiutare Marco e il suo recupero”. Alla presentazione non poteva manca anche Luigi Ricciardi, vice presidente della società calcistica pietrese che ha seguito per anni Marco nella sua crescita calcistica e che è stato vicino a lui e alla sua famiglia dopo l’incidente.

“Marco è stato un esempio assieme alla sua famiglia per raggiungere con determinazione un risultato: ora tocca a noi, assieme a tutte le associazioni del territorio e i pietresi. Serve un tam tam per promuovere e divulgare al meglio l’evento, che spero possa riempire lo stadio comunale” ha concluso l’assessore al turismo Daniele Rembado.

Ecco i punti vendita in cui sarà possibile acquistare i ticket per il match, ma anche e soprattutto per dare il proprio contributo all’iniziativa benefica. Biglietti in vendita, a partire da 5 euro: al bar pasticceria Moggia di via G.Garibaldi 25 a Pietra; Ottica Pietrese di piazza San Nicolò 16 a Pietra; Caffetteria L’Oasi di via Giacomo Matteotti 53, a Pietra Ligure.

Per eventuali donazioni: IBAN IT94G0503449471000000002019. Per informazioni: 338.1151093 info@asdpietraligure1956.com

Ecco la formazione del “Team Stone” per Marco:

Daniele Rembado (Comune di Pietra Ligure)

Alessandro Oddo (Comune di Tovo San Giacomo)

Mauro Boetto (Comune di Giustenice)

Stefano Rembado (Facciamo Centro)

Mario Parodi (Sea Stone Riviera)

Luca Robutti (Polisportiva Maremola)

Daniele Strizioli (IVG. IT)

Alessandro Casasola (Run Riviera Run)

Pietro Capelli (Ass. Bagni Marini)

Sergio Casli (Vigili del Fuoco)

Alessio Cavallini (Polizia Municipale Pietra Ligure)

Sabato Palmigiano (Carabinieri di Pietra Ligure)

M. Giordano (Polizia)

(Guardia di Finanza)

Nino Iannello (Ass. Ristoratori Pietresi e della val Maremola)

Alfonso (Ass. Albergatori Pietrese)

Giuseppe Centino (Per Marco)

Mattia Ricciardi (Per Marco)

Piccinini (Parrocchia N. S. del Soccorso)

Chiotti (Ass. Pietra Levante)

Davide Zunino (Luogo Sicuro)

Luciano Gerosa (Pulp in Val Maremola)

(Parrocchia San Nicolò)

Riccardo Bergallo (Circolo Giovane Ranzi)

Allenatore: Mario Pisano,Simone Mariani