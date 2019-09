Motoraduno e acrobazia: domenica si svolgerà il trofeo Molo 8.44

Vado Ligure. Si svolgerà domenica 29 settembre il terzo trofeo motoraduno ed esibizione acrobatica Molo 8.44.

Nel parcheggio che si trova davanti all’ingresso del centro commerciale nella valle di Vado il motoclub SV crew darà spettacolo dalle 14.30 alle 18.30 di domenica.

La garà uno spazio per molte categorie: Bedst Motorad, best Enduro, Best stradale/naked e Best Bike of the meet.