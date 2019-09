Minori stranieri non accompagnati, al via il settimo corso per formare i tutori volontari

Regione. Dopodomani, venerdì 21 settembre, inizia il settimo corso di formazione per tutori volontari per stranieri non accompagnati organizzato dal garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Liguria Francesco Lalla.

Le lezioni si svolgeranno nella sede del Laboratorio Migranti del Comune di Genova, in via Della Fava Greca 8, venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato 21 settembre dalle 9.30 alle 18.30 (con una pausa per il pranzo) e domenica 22 settembre dalle 9.30 alle 16.30 (con una pausa per il pranzo).

Negli ultimi due anni in Liguria sono stati formati 116 tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, su un totale di 189 istanze, che si aggiungono ai 23 già istruiti prima dell’entrata in vigore della legge 47 del 7 aprile 2017 “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

Il Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Liguria è stato fra i primi in Italia a emanare nel maggio 2017, il primo bando per tutori volontari che è tuttora aperto.

A maggio si è chiuso il sesto corso di formazione, e la crescente domanda di partecipazione ha spinto gli uffici del Garante a programmare il settimo ciclo di incontri, che inizierà venerdì prossimo.

Il bando per diventare tutore volontario è pubblicato sul sito del consiglio regionale.