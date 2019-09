Millesimo, il vice sindaco alla convention dei giovani amministratori della macro regione alpina

Millesimo. Il Vicesindaco Francesco Garofano “in missione” a Como su invito di ANCI Liguria per partecipare alla Convention dei Giovani Amministratori under 35 organizzata da Regione Lombardia e dalla Presidenza Italiana di Eusalp.

L’incontro si rivolge ai giovani amministratori di tutte le regioni alpine e si inserisce nelle iniziative che la Macro Strategia regionale Alpina (EUSALP) e propone di raccogliere dai territori stimoli e indicazioni da inserire nei documenti della nuova programmazione europea 2021/2027.

“Questo incontro rappresenta un’opportunità rara ed importante finalizzata ad avviare reti e collaborazioni per futuri progetti finanziabili e per proporre temi e bisogni che possano essere inseriti nelle politiche dei nuovi fondi – commenta il vice sindaco di Millesimo – Sarà inoltre l’occasione per conoscere buone pratiche realizzate nei territori all’insegna della sostenibilità ambientale, per la piena valorizzazione e salvaguardia delle aree più disagiate, in un’ottica di lotta allo spopolamento delle zone come la nostra valle”.