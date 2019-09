Liguria. Giornata grigia sulla Liguria, si avvicina la perturbazione annunciata ieri.

Secondo il Limet, il Centro meteo ligure, occorrerà fare attenzione ai venti forti o di burrasca da Nord dalla sera.

Dopo un aumento della nuvolosità già dalle prime ore della giornata, nel corso della mattinata potrebbe essere possibile la formazione di un nucleo temporalesco in mare, che potrà lambire la costa del Tigullio e del genovesato orientale.

Dalle ore centrali della giornata rovesci temporaleschi sparsi nell’entroterra, asciutto con schiarite sulla costa; da metà pomeriggio pausa dei fenomeni anche nell’interno.

In serata precipitazioni sparse sul centro-levante.

Mare poco mosso fino a sera, poi stirato sotto-costa e molto mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra 20 e 24° C, nell’interno tra 10 e 16° C, in calo le massime sulla costa tra 25 e 29° C, nell’interno tra 21 e 26° C.