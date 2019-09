Liguria. Infiltrazioni di aria più fresca nord-atlantica tendono a indebolire il campo di alta pressione sull’Italia. Tempo variabile sulla Liguria con instabilità e temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature in calo in montagna. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

L’anticiclone che ha garantito un ulteriore settimana di caldo estivo con temperature sopra le medie, va gradualmente indebolendosi in queste prime battute della nuova settimana settembrina. Correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Atlantico collegate a una debole perturbazione, stante il preesistente substrato di aria caldo-umida al suolo, sono all’origine dei temporali che in queste ore stanno interessando le isole Baleari in Spagna, alcune zone della pianura lombarda a nord del Po. Sulla Liguria dopo alcuni sgocciolii sparsi nella tarda serata di ieri nel Savonese, i cieli si presentano tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso alle prime luci dell’alba.

Il quadro termico notturno, dopo una domenica ancora di gran caldo per il periodo con temperature massime superiori ai 30°C, ha visto una notte ancora tropicale lungo la costa con valori compresi tra 21 e 25°C con tassi d’umidità superiori all’80%. Decisamente meglio nelle zone interne e in montagna con le temperature che hanno oscillato tra i 16 e i 20°C nell’entroterra lato marittimo, tra 11 e 15°C nei fondovalle dei versanti padani e in montagna. Temperature minime ancora decisamente superiori alla media in particolare lungo la costa in un contesto di caldo afoso che andrà stemperandosi nel corso delle prossime notti.

Questo lunedì come accennato in apertura, sarà caratterizzato da una variabilità soleggiata nel corso della mattinata con prevalenza di sole lungo le riviere e nuvolosità via via più intensa sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si andranno a sviluppare locali formazioni temporalesche sulle Alpi Liguri e zone interne dell’Albenganese a ponente, sull’Appennino di Levante tra Val Trebbia e Val d’Aveto nel genovese e Val di Vara nello spezzino fino alla confinante Val di Magra dell’alta Lunigiana toscana. Stante le correnti da nord-nord/est che andranno a soffiare nel pomeriggio-sera, le precipitazioni collegate ai temporali potranno sconfinare fin sulle adiacenti fasce costiere e zone di fondovalle. Nel corso della successiva notte si farà largo un veloce ripristino di condizioni stabili con cieli sereni e ventilazione settentrionale a tratti forte nella prima mattinata di martedì. Le temperature minime subiranno un calo apprezzabile in particolar modo a partire dalle zone di montagna e dell’entroterra.