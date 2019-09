Liguria. Un’infiltrazione di aria più fresca da nord favorirà un calo delle temperature e qualche piovasco sparso soprattutto nell’entroterra. A partire dalla sera miglioramento del tempo per prima sulle coste e poi anche nelle zone interne.

Secondo quanto rilevato dagli esperti del Centro Limet, la giornata di oggi si apre all’insegna di cieli ancora prevalentemente nuvolosi con ancora delle piogge di debole/moderata intensità dovute ad una linea temporalesca in discesa da nord ovest, in gergo “stramazzo”. Le cumulate maggiori in questo momento vengono registrate sul ponente della regione con picchi di 13/15 millimetri, sulla parte centrale cumulate attorno ai 5 millimetri mentre su tutto il levante per ora niente precipitazioni.

Le temperature minime di questa mattina sulla costa sono comprese tra 18 e 21 gradi mentre nelle zone interne oscillano tra 12 e 17 gradi. La zona più “fredda”, come al solito, risulta l’Alta Val d’Aveto con valori sui 10/11 gradi. Valori ad una cifra esclusivamente sulle vette più alte con 8/9 gradi.

La giornata di oggi vedrà ancora delle precipitazione a tratti moderate al primo mattino in progressivo esaurimento con il passare delle ore. I cieli rimarranno comunque nuvolosi tranne qualche possibile schiarita soprattutto sull’imperiese. Nel corso del pomeriggio cielo poco nuvoloso o velato sulla costa e nell’entroterra del centro-levante, qualche residuo piovasco sulle Alpi Liguri.

I venti saranno forti dai quadranti settentrionali in particolare tra Genova e Albenga, deboli o moderati altrove. Moderati o forti da nord ovunque dalla sera. I mari saranno stirati sotto-costa, mossi o molto mossi al largo. Ultimo sguardo alle temperature che saranno in calo con valori massimi sulla costa compresi tra 19 e 24 gradi mentre nell’entroterra oscilleranno tra 15 e 21 gradi.