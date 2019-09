Liguria. Veloce transito del fronte freddo in mattinata sulla Liguria con rovesci sul settore centro-orientale della regione. Schiarite a partire da ponente con temperature massime in calo. Sono le previsioni del Centro Limet.

L’attesa forte perturbazione del weekend si è rivelata meno intensa dato il suo transito più meridionale rispetto a quanto prospettato soltanto fino a poche ore prima dai principali modelli a scala limitata. Sulla Liguria si sono avute piogge diffuse ma non intense e persistenti, senza i paventati temporali scaturenti da convergenze tra i venti settentrionali e quelli meridionali di scirocco che invece hanno interessato centinaia di chilometri più a sud le zone del Grossetano e delle coste laziali. In queste ore invece va transitando sul nord Italia il cosiddetto fronte freddo con una linea precipitativa in spostamento tra il centro del Golfo di Genova e i settori di levante della regione.

Il riscontro termico della notte vede le temperature minime comprese tra 15 e 18°C lungo la costa, tra 9 e 14°C nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature massime stante l’ingresso di aria più fresca al seguito del fronte freddo, perderanno qualche punto nelle zone interessate dai residui rovesci mentre risulteranno in graduale aumento rispetto ai ieri a partire dal Ponente ligure dove già in mattinata faranno capolino le prime schiarite da ovest inserite in una variabilità di stampo atlantico.

L’evoluzione di questa prima giornata di autunno astronomico, oggi alle 9.50 entremo nell’Equinozio, vedrà le ultime note instabili accompagnate da qualche rovescio sul Levante ligure fino alla tarda mattinata con fenomeni relegati successivamente ai rilievi appenninici. Le schiarite mattutine dal Ponente avanzeranno verso levante fino a interessare l’intera regione tra il pomeriggio e la serata. La ventilazione settentrionale ancora a tratti rafficata in mattinata tenderà a divenire da occidente con un prevalente sud-ovest nel corso del pomeriggio. Il mare da mosso fino a molto mosso in serata al largo.