Liguria. Inizio settimana caratterizzato dalla variabilità con alternanza tra sole e nubi, qualche pioviggine sullo spezzino. Temperature ancora sopra le medie del periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Continua il tempo variabile sulla Liguria anche in queste ultime battute del mese che va a concludersi. Un flusso di correnti umide e miti meridionali interessa la Liguria apportando la caratteristica nuvolosità marittima, la maccaja, in un contesto di estrema variabilità con qualche piovvigine sparsa durante la notte appena trascorsa sul settore centrale e successivamente sull’estremo levante tra spezzino e alta Toscana. Sul resto della regione, in particolare su imperiese e savonese occidentale notte caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi.

La situazione a livello termico vede valori ancora sopra media nelle temperature minime che nella notte si sono attestate tra 19 e 21°C lungo la fascia costiera interessata da una vivace ventilazione meridionale. Nelle zone interne dei versanti marittimi centro-orientali valori compresi tra 15 e 18°C complice anche la copertura nuvolosa a impedire la dissipazione del calore diurno accumulato. Minime decisamente più basse nell’interno del Ponente con valori scesi fino a 9/10°C grazie anche ai cieli quasi sereni.

Il tempo atteso per questa giornata di lunedì non vedrà grosse variazioni rispetto al weekend con cieli nuvolosi alternati a sprazzi di sole nelle ore più calde sul settore centro-orientale mentre maggiori schiarite soleggiate interesseranno l’imperiese e il savonese occidentale. Nel corso del pomeriggio andrà migliorando il tempo a levante con cieli che diverranno poco nuvolosi. La ventilazione si manterrà dai quadranti meridionali e le temperature ne risentiranno mantenendosi superiori alle medie con punte intorno ai 24/25°C laddove le schiarite soleggiate avranno la meglio sulla maccaja.