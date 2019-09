Liguria. Continua il flusso di correnti umide meridionali nei bassi strati, questo determina nuvolosità bassa con possibili sgocciolii sparsi. Temperature miti.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 28 settembre avremo fin dal mattino cielo molto nuvoloso o coperto sul centro-levante con possibili sgocciolii, ampie schiarite sull’imperiese e sul savonese occidentale. Nel corso del pomeriggio residui pioviggini a levante, cielo generalmente nuvoloso altrove, ampie schiarite relegate solamente all’estremo ponente.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-levante, deboli ciclonici a ponente. Mari mossi, molto mossi al largo. Temperature minime in lieve calo nell’interno, stazionarie ovunque le massime: sulla costa minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 16 e 18 gradi.

Per domenica 29 settembre avremo al mattino sgocciolii sparsi sul centro-levante, qualche schiarita a ponente. Dal tardo pomeriggio precipitazioni di debole intensità sul settore centro-orientale.

Venti deboli o moderati in prevalenza da sud-ovest, in rinforzo fino a forti in serata sul ponente. Mari da mossi a molto mossi. Temperature stazionarie.

Infine lunedì 30 settembre al mattino cieli generalmente nuvolosi con qualche precipitazione a levante. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite a partire dal ponente. Temperature stazionarie o in lieve aumento.