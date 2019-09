Liguria. Delle correnti mediamente occidentali determineranno sulla Liguria condizioni di variabilità con sole alternato a velature e nubi basse nelle ore serali della giornata. Aumento delle nubi più deciso soltanto dal weekend.

Secondo quanto delineato dagli esperti del Centro Limet, la giornata di oggi si apre all’insegna dei cieli prevalentemente sereni su tutta la regione tranne qualche nube bassa nei fondovalle di alcune zone dell’entroterra. Questa mattina le temperature minime sulla costa sono comprese tra 16 e 21 gradi mentre nelle zone interne oscillano tra 8 e 15 gradi. I valori più bassi vengono registrati sulle vette più alte di Appennino e Alpi liguri con temperature sui 6/7 gradi.

La giornata di oggi vedrà cielo sereno su tutta la Liguria fatta eccezione per velature o nubi alte in transito a partire dalla tarda mattinata. Dalla sera aumento della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera, ma senza conseguenze. I venti saranno deboli variabili al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio. Il mare passerà da molto mosso a mosso nel corso della giornata. Le temperature risultano in calo nei valori minimi mentre stazionarie o in lieve aumento le minime, infatti oggi sulla costa avremo valori massimi sui 22/25 gradi mentre nell’entroterra si assesteranno sui 16/22 gradi.

Dopo questa giornata prevalentemente soleggiata dovremmo attenderci l’arrivo di nubi basse associate a qualche breve piovasco già a partire da domani e per l’inizio del weekend.

Per domani, venerdì 27 settembre, si attendono nubi basse ed irregolari sul settore centro-orientale costiero con brevi rovesci o sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Più sole su imperiese, savonese occidentale e versanti padani in genere.

Per sabato 28 settembre ancora nubi irregolari sul settore centro-orientale della regione accompagnate da locali rovesci o brevi sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Più sole sull’imperiese. Ventilazione moderata da sud-est, mare mosso, temperature stazionarie.