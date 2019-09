Liguria. L’anticiclone delle Azzorre si espande sul bacino del Mediterraneo, proteggendo parzialmente anche l’Italia, mentre una vasta figura depressionaria insiste sulla Gran Bretagna. Il richiamo umido nei bassi strati favorirà la formazione di nuvolosità bassa sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La mattinata si apre con nubi basse su tutto l’arco ligure, meno compatte ai lati della regione, dove resiste ancora qualche schiarita, più insistenti sul settore centro-occidentale. Qualche locale piovasco è segnalato sul savonese orientale, specie sulla città della Torretta, dove le centraline registrano tra 2 e 4 mm di pioggia. Le temperature minime non sono scese al di sotto dei 18 gradi lungo la costa, tranne qualche punta minore nel Tigullio, mentre oscillano tra 8 e 17 gradi nell’entroterra. I venti sono deboli o assenti, i tassi di umidità relativa si attestano su valori elevati, generalmente al di sopra dell’80%.

Nel pomeriggio si avrà un compattamento delle nubi tra Genova e La Spezia, dove potrà verificarsi qualche breve piovasco o sgocciolio in corrispondenza degli addensamenti più intensi, in particolare sui rilievi alle spalle della costa. A ponente la giornata proseguirà tra nubi e schiarite, in un contesto asciutto, specie a ovest di capo Noli, pur non escludendo qualche pioviggine nell’entroterra. I venti soffieranno moderati meridionali sul centro-levante, deboli a ponente, mentre le temperature massime si fermeranno a 22-23 gradi, in lieve calo rispetto a ieri.