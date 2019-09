Liguria. L’alta pressione rimane ferma sulle proprie posizioni, ma già nella giornata di domani si potrà assistere sulla nostra regione ad alcuni segnali di cambiamento. Da mercoledì, infatti, infiltrazioni di aria più fredda continentale proveranno a minare la stabilità sulle regioni settentrionali italiane, determinando qualche contrasto ed un generale abbassamento delle temperature. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Cielo e Fenomeni: a differenza dei giorni precedenti, qualche banco nuvoloso in formazione sul Mar Ligure potrà lambire la Riviera di Levante e la costa genovese orientale; per il resto soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; dalla sera una certa intensificazione della nuvolosità costiera si potrà avere anche sul settore centrale.

Venti: brezze leggere, si imposterà da sud-ovest al largo nel corso della giornata; intensità moderata; marino teso sull’Appennino centrale.

Mari: generalmente poco mosso; localmente mosso dal pomeriggio il bacino al largo.

Temperature: in lieve aumento le minime sotto-costa a levante.

Costa min: 18/22°C, max: 25/27°C

Interno min: 11° (fondovalle) / 19°C (collina) max: +23°/28°C