Liguria. Tra la notte e il mattino transito temporalesco da ponente a levante, più incisivo sui versanti padani e sul tratto di costa tra Genova e La Spezia. Altrove piogge sporadiche. Interverrà una pausa dalla seconda parte della mattinata, prima di una recrudescenza dei fenomeni nel pomeriggio, con nuovi temporali in discesa dai bacini padani occidentali verso gli adiacenti settori costieri e in successivo transito verso levante. Tempo in deciso miglioramento in serata.

Un fronte depressionario irrompe da nord sul settentrione italiano, recando tra questa sera e la giornata di domani spiccate condizioni di instabilità sul centro-levante regionale, con piogge e temporali. Lunedì tempo in deciso miglioramento, poi nuovo crescendo di instabilità nella giornata di martedì. Temperature in progressivo calo.

Venti: Al mattino tesi/forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente, con raffiche superiori a 50/60 km/h, moderati da su/sud-est sul medio-levante. Ta il pomeriggio e la sera correnti in rotazione a nord ovunque, ancora tesi sul centro-ponente, per lo più deboli/moderati a levante. Mari: Stirati sotto-costa, mossi a levante, molto mossi a largo. Moto ondoso in aumento nel corso della giornata, per onda lunga da ovest/sud-ovest.

Temperature: In diminuzione, specie sui rilievi.

Costa min: +16/+19°C, max: +23/+26°C

Interno min: +10/+15°C, max: +18/+21°C