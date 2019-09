Match it now 2019, all’Avis di Savona è possibile tipizzarsi per la donazione del midollo osseo

Savona. L’Avis comunale di Savona informa che nei giorni 21 e 25 settembre presso la sede di via Famagosta 22R sarà nuovamente possibile tipizzarsi per la donazione di midollo osseo.

L’invito è rivolto ai ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. La sede sarà aperta dalle 8 alle 10 del mattino.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con “Match it now 2019”, l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco.

La settimana è patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI.