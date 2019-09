Pietra Ligure. Emozione, il sentimento di Marco Centino questa mattina nella sala consiliare di Pietra Ligure per la presentazione ufficiale della partita di calcio a scopo benefico in programma il 13 settembre allo stadio comunale pietrese con una raccolta fondi per l’acquisto di un attrezzo motorio necessario al suo recupero fisico, una Fes Bike dal costo di 16 mila euro.

Tanta la vicinanza e la solidarietà del comprensorio pietrese e della Val Maremola in questi difficili mesi dopo il drammatico incidente: oltre al match che vedrà di fronte la Nazionale di Calcio tv e il Team Stone per Marco, si sono svolte altre iniziative benefiche e altri eventi sono in programma per sostenere la raccolta fondi e arrivare a breve ad acquistare l’attrezzo per il giovane.

Assieme a lui questa mattina erano presenti i genitori, che gli sono stati sempre vicini: “Marco è stato esempio di coraggio, forza e determinazione e per questo merita al massimo dell’aiuto per la sua fase di riabilitazione”.

Anche ai microfoni di IVG.it, che sarà media partner dell’evento sportivo, non ha nascosto la sua emozione: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare di cuore tutti, tutti quelli che mi hanno aiutato e sostenuto dopo l’incidente: non mi sono mai sentito solo e questo mi ha dato la forza di reagire e avere speranza per il futuro e per un recupero della mia condizioni fisica” ha detto.

“Ringrazio per l’affetto e per questa importante iniziativa sportiva che mi auguro possa portare all’obiettivo prefissato” ha concluso Marco Centino.