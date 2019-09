Marcia: Sara Meloni ha vinto il trofeo nazionale Ugo Frigerio

Borghetto Santo Spirito. Sara Meloni ha vinto il trofeo nazionale di marcia su strada Ugo Frigerio 2019, categoria Esordienti C/B femminile.

Si è disputata domenica 22 settembre l’ultima prova del Trofeo, a Vimodrone, in Lombardia. Sara Meloni, atleta di 7 anni del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito, ha primeggiato nella categoria femminile, chiudendo in terza posizione assoluta, dietro ai due ragazzini maschi della categoria superiore, quella A, nei 1.000 metri di marcia agonistica su strada dell’evento targato Fidal.

Sara, con 238 punti, si è aggiudicata il Trofeo Frigerio 2019 nella sua categoria di appartenenza, piazzandosi in maniera eccellente in tutte le prove, disputate a Saronno, Serravalle Scrivia, Scanzorosciate, Lomello e, per finire, Vimodrone.

Solamente sette giorni prima Sara Meloni aveva tagliato il traguardo in prima posizione assoluta per quanto riguarda la categoria femminile in un trail da 13 chilometri e mezzo con 700 metri di dislivello positivo, lasciando increduli i presenti alla manifestazione.