Maltempo, anticipata la chiusura dell’allerta

Liguria. Il meteo migliora, e la chiusura dell’allerta viene anticipata: terminerà alle 13 (anziché le 14) sulla costa di levante, mentre è terminata già alle 9 nell’entroterra valbormidese (sulla costa di ponente non era stata diramata allerta).

Tra la serata di ieri, sabato, e la notte rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale della regione, il Tigullio e l’entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate si segnalano gli 81.6 millimetri registrati dalla stazione di Sestri Levante Sara con cumulata oraria di oltre 29 millimetri (18 millimetri in 15 minuti), i 55.6 di Statale di Né, i 54.4 di Bargone e i 31 di Camogli.

In mattinata le precipitazioni hanno coinvolto la parte più orientale della provincia di Genova e lo spezzino; si registrano venti settentrionali anche forti con raffiche (in costa 77.8 km/h al porto di Arenzano, sui rilievi 75.2 a Monte Pennello). Sull’estremo Ponente e la fascia costiera prevalgono, al momento, le schiarite; comunque, nelle prossime ore, su tutta la regione permarrà una circolazione instabile che potrà provocare locali rovesci o temporali con una bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla serata il miglioramento si farà più netto.

Da segnalare anche le temperature in calo (minima assoluta 5.9 a Poggio Fearza mentre nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi di provincia si sono registrati 16.7 gradi a Genova Centro Funzionale, 17.0 a Savona Istituto Nautico, 18.1 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 16.4 a La Spezia). Il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell’acqua di 24.5 gradi.

Ecco il contenuto dell’avviso meteorologico aggiornato questa mattina:

OGGI, DOMENICA 8 SETTEMBRE: fino a circa metà giornata permane un’alta probabilità di rovesci o temporali forti sul Centro-Levante (zone BCE) a causa dell’instabilità legata al transito di una perturbazione; sul Ponente (zone AD) la probabilità di fenomeni forti è bassa. Nel pomeriggio e fino alla serata ancora possibili locali rovesci o temporali, con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione. Miglioramento più deciso dalla serata con esaurimento delle precipitazioni a partire da Ponente. Venti settentrionali moderati con isolati rinforzi.

DOMANI, LUNEDI’ 9 SETTEMBRE: mare molto mosso su C in calo in mattinata.

DOPODOMANI, MARTEDI’ 10 SETTEMBRE: rinforzo dei venti settentrionali tra moderati e forti, in particolare sulle zone ABD.