Luca Tarabotto elettrizzato: “Questo è il Vado che piace, lotta, ci crede”

Vado Ligure. La prima vittoria in campionato del Vado arriva proprio nell’atteso derby con il Savona.

Mister Luca Tarabotto ha tante parole di elogio per la sua squadra, e non solo: “Questo è il Vado che piace, che lotta, ci crede. Un Vado che ha dei problemi, però abbiamo lavorato bene durante la settimana e anche lo staff, con Iovine, Laganaro, lo stesso Elio. Soprattutto Iovine ha lavorato tanto sul reparto dietro; devo dire che oggi Redaelli ha fatto una partita eccezionale“.

Tarabotto, visibilmente emozionato, prosegue: “Credo che il loro gol lo abbiamo di nuovo regalato, siamo usciti in due sulla palla. Però qua si vede una voglia forte di chi ci crede e di chi vuol far gruppo e credo che questo sia importante. Probabilmente loro tecnicamente hanno qualcosa in più: anche sulle palle alte, sulla fisicità credo che non ci fosse storia”.

“Però credo che questa cattiveria che abbiamo avuto sul campo sia stata importante – sottolinea -, perché anche quando abbiamo preso il gol dell’1 a 1 magari si poteva pensare che andasse poi alla rovescia, giocando anche con un giovane del 2002 davanti. Chiaramente c’è anche l’intelligenza dei vecchi che stanno fuori, ai quali io ho parlato durante la partita perché purtroppo devo fare delle scelte, anche obbligate, perché nella situazione nella quale siamo ora non ho la possibilità di fare altre cose”

“Tutti possono dire che oggi si è vista una squadra meno bella, però c’è stata questa voglia forte di arrivare al risultato. Queste sono le squadre che mi piacciono: c’è tanta voglia, poi indubbiamente anche davanti abbiamo della qualità e credo che questa si sia vista. Mi dispiace per l’espulsione: se mi ha espulso è perché avrò sbagliato. Però ogni punizione prendevano la palla e la portavano avanti di tre metri. L’assistente magari l’ha visto, ma ho alzato un po’ la voce. Complimenti ai ragazzi perché credo che oggi siano stati veramente uomini e hanno fatto una grande partita” conclude l’allenatore rossoblù.