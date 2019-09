Luca Bruno si aggiudica il Miglio di Laigueglia. Splendida prestazione di Vittoria Bergamini

Torna per il quinto anno consecutivo il Miglio di Laigueglia, ovvero la nuotata collettiva in acque libere che ha portato sulla spiaggia ponentina oltre 70 nuotatori nella mattina di sabato scorso per affrontare 1,85 km, ovvero la lunghezza di un miglio.

A primeggiare è stato Luca Bruno, giovane atleta della Vo2 Nuoto che ha superato la concorrenza della coppia appartenete all’Idea Nuoto, formata da Matteo Marmentini e Tommaso Botto. Grande prestazione per Bruno che chiude in 27’43” tempo vincente nel testa a testa con Marmentini che accusa un ritardo di soli 13”, mentre il suo compagno di squadra terzo resta dietro di un minuto.

Da segnalare il quinto posto di Stefano Balbi che precede Marco Cattorini e Vittorio Regestro, mentre Lorenzo Presmayer è nono davanti ad Alessandro Famularo.

Ottima gara delle donne con una strepitosa Vittoria Bergamini che dopo Andora si mette in mostra anche a Laigueglia chiudendo quarta assoluta in 28’47” davanti all’altrettanto brava Raffaella Alessandrini che è abbondantemente dietro terminando all’ottavo posto assoluto, ma salendo sul secondo gradino del podio femminile. Ancora più staccata Cristina Garbini che è terza di categoria e 13^ nella classifica generale.