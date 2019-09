Loano, tutto pronto per la decima edizione del Memorial Rino Rigardo

Loano. Sabato 28 e domenica 29 settembre a Loano si terrà la decima edizione del Memorial Rino Rigardo, organizzato dall’Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione, che si svolgerà presso il Palaguzzetti ed il Palagarassini, rientra nell’ambito della rassegna Autunno in sport, promossa dal Comune di Loano in collaborazione con le associazioni sportive della città e del territorio.

“Il Memorial Rigardo – dichiarano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria – vede impegnati ogni anno alcuni dei migliori giovani talenti del basket italiano. L’anno scorso le diverse formazioni del Basket Loano Garassini hanno ottenuto importanti risultati a livello regionale, arrivando a giocarsi la vittoria nella categoria Under 14. Speriamo che quest’anno i nostri ragazzi possano arrivare ancora più in alto”.

Il torneo è dedicato alla memoria di Ernesto Rino Rigardo, prematuramente scomparso nel 2010. L’edizione di quest’anno è riservata alle squadre Under 14. Le sei squadre impegnate nel Memorial Rigardo sono Basket Pegli, Basket Loano E. Garassini, Basket Canaletto La Spezia, My Basket Genova, Pallacanestro Vado e Basket Albenga.

“Per i nostri ragazzi del 2006 guidati da coach Gabriele Amadori – spiegano dal Loano Basket Garassini – si tratta del primo vero test in vista della nuova stagione. Nonostante ciò i ragazzi stanno reagendo bene agli stimoli di coach Amadori, allenatore di provate capacità sia nel settore minibasket che nelle giovanili e prime squadre. Ovviamente il risultato passa in secondo piano, la cosa più importante è trovare il miglior stato di forma per affrontare al meglio l’imminente campionato regionale”.

Sabato 28 settembre alle ore 10,30 al palasport Elio Garassini i padroni di casa del Basket Loano affronteranno la Pallacanestro Vado, mentre al palasport Giuseppe Guzzetti i “cugini” del Basket Albenga se la vedranno con il Basket Pegli. Nel pomeriggio le squadre My Basket Genova e Canaletto La Spezia affronteranno le squadre del mattino in un torneo all’italiana suddiviso in due gironi.

Come prevede la formula del torneo, le prime classificate dei gironi si affronteranno per la finale valevole per il primo ed il secondo posto e così via le seconde e le terze classificate. Al termine della manifestazione avranno luogo le premiazioni di rito, ma soprattutto un rinfresco per stare tutti insieme, per salutarsi, darsi un cinque ed un arrivederci sui campi.