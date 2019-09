Loano, successo per la presentazione di “Sul filo dei ricordi” di Dante Matiz

Loano. Ha ottenuto un grande successo di pubblico la presentazione del libro “Sul filo dei ricordi” di Dante Matiz, tenutasi martedì scorso presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Loano. In tanti, come riferisce il Lions Club Loano Doria (che ha promosso la pubblicazione del volume) hanno voluto testimoniare “il loro sincero affetto e la loro ammirazione per un uomo che sa parlare al cuore della gente, e che riesce, attraverso i suoi ricordi, a portarci in un mondo apparentemente lontano, ma sempre vivo, in cui tutti ritrovano qualcosa di sè stessi”.

Il Lions Club Loano Doria è orgoglioso di “aver dato vita a questo volume, frutto di un intenso lavoro in cui si sono selezionati una gran parte degli articoli scritti da Matiz, per dare a questa preziosa testimonianza la veste che meritava. E’ stato immaginato come la trascrizione di un narrare familiare, tra nonno e nipote, tra vecchi amici, o un diario, in cui chiunque, leggendolo, possa ritrovare la spontaneità, la dolcezza e la vivacità che solo gli occhi di dante Matiz sanno trasmettere”.

L’idea di questo libro nasce dalla proposta del presidente Giacomo Piccinini ai soci del club di “andare a trovare, con cadenza quindicinale, gli ospiti della residenza protetta Ramella, e portare loro un po’ di svago con la lettura di brani che potessero coinvolgerli. Immediato ed inevitabile pensare che i ricordi di matiz fossero l’ideale, ed altrettanto immediato coinvolgere gli amici di ‘Quelli du carugiu de Loa’ che da tempo avevano raccolto e conservato tutti gli articoli che dante aveva via via scritto e pubblicato sulla gazzetta di loano. Il Lions Club li ringrazia per la collaborazione e l’entusiasmo con cui hanno abbracciato il progetto”.

Inoltre il Lions Club Loano Doria ha deciso di destinare la somma raccolta con la vendita di questa pubblicazione all’acquisto di attrezzatura da donare alla residenza protetta Ramella. Il libro si può acquistare, dietro una libera offerta a partire da 10 euro presso i seguenti punti vendita : Libreria del Conte in corso Roma 148, Tipografia Ligure sulla via Aurelia 216, Il Cece in via Garibaldi 129, Pandemonio in corso Roma 2a, Studio Piccinini in via Aurelia 350/1.

Per informazioni si può contattare il Lions Club Loano Doria attraverso la sua pagina Facebook o scrivendo a ariannaloanodoria@gmail.com.