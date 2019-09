Loano. Sono stati completati nei giorni scorsi (con ampio anticipo rispetto al primo giorno di scuola) i lavori per la sostituzione della pavimentazione della scuola dell’infanzia “Stella… Stellina” di Loano.

“Grazie ad un investimento complessivo pari a 150 mila euro abbiamo avviato la sostituzione dei vecchi pavimenti con nuove superfici all’avanguardia nei materiali e nelle caratteristiche – spiega il presidente della Fondazione Stella-Grossi Riccardo Ferrari – In questa prima fase siamo riusciti a posare 1.500 metri quadrati di rivestimenti. I materiali utilizzati hanno una ‘vita media’ di 50 anni, si puliscono molto più facilmente rispetto ai materiali standard e non trattengono la polvere, favorendo così una sana respirazione nei bambini. Oltre a ciò abbiamo sostituito i ‘tappetini’ di protezione dei 100 tavoli e delle 400 sedie che compongono la mensa”.

“Questo importante intervento – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca ed il vice sindaco e assessore alla scuola Luca Lettieri – fa seguito alla sostituzione degli arredi, dei materiali ludici e didattici e alla riorganizzare degli spazi interni all’asilo effettuata lo scorso anno. Questi costanti aggiornamenti delle dotazioni sono necessari e doverosi per mantenere la struttura e la sua offerta didattica sui livelli di eccellenza raggiunti negli ultimi anni e certificati anche dai sopralluoghi periodici effettuati dalle commissioni regionali incaricate di valutare gli standard qualititavi al fine di rinnovare gli accreditamenti”.

Nel prossimo mese di dicembre verrà effettuata la sostituzione del pavimento dell’asilo nido e dei terrazzi: “Questi nuovi lavori ci costringeranno a interrompere le attività durante il periodo delle festività natalizie – aggiunge Ferrari – Ci scusiamo con le famiglie per gli eventuali disagi che potremo arrecare, ma si tratta di interventi necessari per avere un ambiente tutto nuovo e ancora più bello e sicuro per i bimbi”.