Loano. Operazione di pulizia ieri mattina, intorno alle 8,30, alla stazione di Loano. In azione, il personale della sezione “Protezione aziendale” di Rfi e la Polfer di Albenga per garantire sicurezza durante le operazioni.

L’intervento è scattato in seguito a diverse segnalazioni da parte di pendolari, cittadini e commercianti della zona, che si lamentavano per la presenza di numerosi rifiuti (in gran parte indumenti, coperte etc.) abbandonate nel corso della stagione estiva, in particolare da persone senza fissa dimora.

Foto 3 di 3





Fortunatamente non si sono registrati problemi in termini di pubblica sicurezza e, nel giro di una manciata di ore, lo scalo ferroviario è stato completamente ripulito.