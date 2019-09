Loano. Appello per ritrovare Yago, un segugio italiano maschio che è scappato ieri sera dal giardino della sua casa in via degli Alpini, nella zona del Loano 2.

I suoi padroni lo stanno cercando disperati, ma finora di lui non si è trovata nessuna traccia. E’ scappato alle 21 di ieri sera, scavalcando il cancello probabilmente per la paura dei temporali” spiegano.

“E’ buonissimo, timoroso e tende a nascondersi sotto i cespugli. Ha la medaglietta con il numero di telefono” dicono i padroni. Chiunque lo trovasse può contattare il numero 3486042090 oppure il 3457318120.