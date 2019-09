Loano. Si è da poco concluso a Loano il servizio di Bicisoccorso, operato dalla Croce Rossa nei mesi estivi con biciclette dotate di attrezzature di primo soccorso e defibrillatore automatico per rendere più efficienti e rapide le operazioni di soccorso sul lungomare.

Il servizio, realizzato grazie all’aiuto economico del Comune di Loano e dell’Associazione Bagni Marini di Loano, va ormai avanti da alcuni anni: “Una bellissima collaborazione – fanno sapere da Croce Rossa – ed giunto il momento di trarre un po’ di risultati”.

La Cri ha quindi diffuso i “numeri” del servizio: 9 operatori di cui 3 dipendenti, assunti appositamente per tale servizio, in turni giornalieri da 5 ore; 4 mezzi operativi; 2 referenti alla turnistica che hanno permesso di sostituire una ragazza in infortunio a causa di una macchina che le ha tagliato la strada facendola rovinare a terra; 1 referente addetto al controllo giornaliero dei mezzi e alle varie riparazioni; 1 referente supervisore sempre attivo per colmare ogni evenienza.

Cinquanta in totale gli interventi, in alcuni casi con la presenza anche di un’ambulanza. “Il servizio di Bicisoccorso permette alla squadra di poter arrivare per prima ed in pochi minuti, prestando il primo soccorso – spiegano dalla Croce Rossa – Le biciclette infatti percorrono l’intero tratto di passeggiata, e quando allertate giungono sull’intervento permettendo di risparmiare minuti preziosi”. Una rapidità che in alcuni casi si rivela decisiva, come la scorsa estate quando l’operatore del bicisoccorso salvò la vita a un paziente con un problema polmonare.

“Questo risultato, molto positivo anche quest’anno, non sarebbe potuto avvenire senza il supporto fondamentale dell’associazione dei balneari di Loano che ha ospitato i nostri operatori nelle giornate di maltempo, o durante il cambio turno permettendogli di riposare un po’ dal caldo afoso che ha colpito la Regione. A nome del presidente Carlo Tironi e di tutto il Consiglio, dei volontari e dei dipendenti vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso questi ottimi risultati” concludono.