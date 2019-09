La bicicletta da corsa rappresenta libertà, avventura, scoperta, un fascino al quale difficilmente si resta immuni. Anni fa la bicicletta era il passatempo preferito di bambini e ragazzi, col tempo le cose sono un pò cambiate. I bambini ora preferiscono stare davanti a videogames e tablet invece che giocare nei parchi.La bicicletta è rimasta a lungo un hobby di nicchia per pochi appassionati. Ma forse qualcosa sta cambiando di nuovo. Ultimamente infatti si sta registrando un ritorno delle attività outdoor, una ricerca di contatto con la natura. In molti luoghi stanno nascendo percorsi per bikers con livelli di difficoltà differenti e parchi a tema con percorsi avventurosi per divertirsi in sicurezza.

Dopo anni di week end trascorsi fra caotici centri commerciali la tendenza sta cambiando, si cerca di fuggire dal caos delle città inquinate riscoprendo il contatto con la natura e le attività all’aperto. E le bici da corsa sono tornate di moda prepotentemente . L’Italia è attualmente una delle nazioni che produce più biciclette.La produzione italiana, grazie alla garanzia del Made in italy, è sempre molto richiesta. Il design d’eccezione e la qualità del prodotto sono da sempre una garanzia per gli appassionati del settore. Rispetto ad anni fa ora il mercato offre un’ampia scelta di modelli per ogni fascia di prezzo e per ogni esigenza. Le biciclette da corsa oggi sono leggere e resistenti e sono in grado di soddisfare le richieste anche dei ciclisti più esigenti. Che si tratti di una semplice passeggiata in un parco, di una gita fuori porta in un sentiero sterrato o un percorso di cross, si può trovare la bici giusta per le proprie esigenze. Ormai anche il web è diventato una fonte preziosa nella ricerca della bici da corsa< ideali. Un ottimo sito plurimarca è Bikester.

PICCOLI CONSIGLI PER CHI RIPRENDE A PEDALARE

Per chi comincia o ricomincia a pedalare, è meglio scegliere una buona bicicletta ma che non abbia prestazioni eccessive. E’ meglio impratichirsi con un buon prodotto di fascia media per poi passare a biciclette dalle prestazioni più elevate man mano che migliora la propria tecnica. La bicicletta deve essere scelta anche tenendo conto delle proprie caratteristiche fisiche e soprattutto dell’uso che se ne farà. La bicicletta che andremo a scegliere dovrà garantire comfort durante la pedalata e dovrà essere adatta per l’attività ed il terreno su cui la utilizzeremo principalmente.Le biciclette presenti ora nel settore del ciclismo raggiungono dei livelli di prestazioni altissime, basti pensare a quelle utilizzate in percorsi estremi come la Cape Epic in Sudafrica. In questo tipo di competizioni si attraversano paesaggi selvaggi e sterrati . La cape Epic, una delle gare più estreme al mondo,attraversa centinaia di chilometri di terreno fuori dal comune. Qualunque sia il proprio livello, avvicinarsi al mondo delle biciclette da corsa è un’avventura unica e stimolante.Ritrovare il contatto con la natura che ai nostri tempi è così raro è un privilegio del quale bisogna approfittare per migliorare la qualità della propria vita.